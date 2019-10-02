В Северной Осетии начнут «охотиться» на леопардов
Главной «добычей» станет редкий леопард Эльбрус
В республике их еще называют кавказскими барсами
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В горах Северной Осетии до конца октября установят фотоловушки для леопардов. В республике их еще называют кавказскими барсами.
Ученые считают, что на снимках с фотоловушек можно обнаружить и леопарда Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии в декабре 2017 года.
До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах этот хищник был полностью уничтожен человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU