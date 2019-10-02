В Ингушетии закончилась история со спасенными от мясорубки медведями

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-02T12:04:26+03:00

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Помните, как в придорожном кафе в Оренбургской области в клетке нашли семью медведей, которых хозяин грозился "пустить на мясо", если не продаст? Беслан Цечоев еще, в то время мэр Магаса, выкупил зверей и забрал к себе в Ингушетию. Рады сказать, что вся эта история благополучно завершилась! Как рассказал "КП-Северный Кавказ" спаситель Потапа, Мани и Вали: сытых, ухоженных и довольных косолапых увезли в Карачаево-Черкесию. На волю, к сожалению, их уже не выпустить: слишком привыкли жить в зависимости от человека. Но зато теперь медведи будут жить в максимально приближенных к диким условиях.

- Наш дорогой карачаевский друг принимает медведей к себе, где для них будут созданы самые оптимальные условия для жизни: максимально приближенные к естественным, и в то же время под опекой и наблюдением. Я покажу вам, как они устроились там. Всем, кто болел и переживал за животных, выражаю искреннюю благодарность за человечность, а тем немногим людям, которым эта история казалась лишенной глобального смысла, я хочу сказать: не бывает избирательной доброты, не может человечность диктоваться целесообразностью или расчётом, - поделился Цечоев.

Закончилась история со спасенными от мясорубки медведями.

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ИСТОЧНИК KP.RU