В Ставропольском крае 10 водителей заплатили 310 тыс рублей штрафов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-02T12:10:11+03:00

А на имущество 8 упорных неплательщиков наложен арест

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В Ставропольском крае Госавтоинспекторы за четыре дня собрали с нарушителей правил дорожного движения 310 тысяч рублей. Десять водителей наконец оплатили многочисленные штрафы. Имущество восьми человек пришлось арестовать, в том числе пять автомобилей.

Около пятидесяти должников привлечены к ответственности за уклонение от штрафов.

Профилактическая акция «Должник» проходила в крае с 24 по 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU