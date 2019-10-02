В Ставропольском крае 10 водителей заплатили 310 тыс рублей штрафов
А на имущество 8 упорных неплательщиков наложен арест
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В Ставропольском крае Госавтоинспекторы за четыре дня собрали с нарушителей правил дорожного движения 310 тысяч рублей. Десять водителей наконец оплатили многочисленные штрафы. Имущество восьми человек пришлось арестовать, в том числе пять автомобилей.
Около пятидесяти должников привлечены к ответственности за уклонение от штрафов.
Профилактическая акция «Должник» проходила в крае с 24 по 27 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU