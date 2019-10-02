2019-10-02T12:27:22+03:00
Происшествия

В дагестанскую оппозиционную газету пришли 40 силовиков с обысками

Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В редакции дагестанской газеты "Черновик" проходит полномасштабный обыск. Люди в масках пришли в издание в рамках расследования уголовного дела против здешнего журналиста Абдулмумина Гаджиева, передает источник в правоохранительных органах.

- В среду утром в издание пришли следователи и люди в масках и с оружием, потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя издания якобы для проведения обыска, - сказал заместитель главного редактора Магомед Магомедов.

Как сообщили в "Черновике", с обысками в редакцию пришли около 40 человек с оружием. Кроме этого, взятые понятые были без паспортов, что сразу же присекли.

Напомним, журналиста Гаджиева задержали 14 июня. Его подозревают в том, что он помогает людям финансировать деятельность террористов через фальшивые благотворительные фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольцы разбирали могильные ограды
В Чечне активно строится центр имени Владимира Путина
В Ставропольском крае 10 водителей заплатили 310 тыс рублей штрафов
В Ингушетии закончилась история со спасенными от мясорубки медведями
В Северной Осетии начнут «охотиться» на леопардов
В ставропольских школах создадут почти 2 тысячи современных кабинетов для точных наук
В Дагестане лже-медик с фальшивым дипломом 20 лет лечила людей
В Пятигорске орудует банда, прокалывающая колеса машин
Суп из ведра в школьной столовой возмутил родителей на Ставрополье
Двое ставропольцев выбивали выдуманные долги у знакомых
К Юрию Дудю пришел осетинский экономист-беженец
На Ставрополье начальник бюро медико-социальной экспертизы «продавала» инвалидность
Инвалида из скандального видеоролика в Ставрополе определят в соцучреждение
На Ставрополье в аварии с коровой пострадал ребенок
На Ставрополье водитель бросил раненую пассажирку в опрокинутом авто
Жертвам бесланской трагедии посвятили международный автопробег
В перевернутой легковушке погиб 25-летний водитель в Предгорном районе
В армию от Ингушетии отправятся всего лишь 120 человек
Погода в Ставрополе на 2 октября: почти бабье лето
Пенсионный фонд изъял у женщины из Северной Осетии 700 тысяч рублей
Комсомольское озеро в Ставрополе ждёт реконструкция и капитальный ремонт
«Никаких +19»: На Ставрополье и в Дагестане запустили социальный проект «Однозначно»
Вячеслав БИТАРОВ: «Все социально важные объекты должны быть сданы в срок»
В Комсомольском озере Ставрополя не останется ни одной рыбы