В дагестанскую оппозиционную газету пришли 40 силовиков с обысками

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-02T12:27:22+03:00

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В редакции дагестанской газеты "Черновик" проходит полномасштабный обыск. Люди в масках пришли в издание в рамках расследования уголовного дела против здешнего журналиста Абдулмумина Гаджиева, передает источник в правоохранительных органах.

- В среду утром в издание пришли следователи и люди в масках и с оружием, потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя издания якобы для проведения обыска, - сказал заместитель главного редактора Магомед Магомедов.

Как сообщили в "Черновике", с обысками в редакцию пришли около 40 человек с оружием. Кроме этого, взятые понятые были без паспортов, что сразу же присекли.

Напомним, журналиста Гаджиева задержали 14 июня. Его подозревают в том, что он помогает людям финансировать деятельность террористов через фальшивые благотворительные фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU