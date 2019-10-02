Пятигорск вошел в число 10 городов, где можно жить на 500 рублей в день

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-02T15:24:41+03:00

Как ни странно, но Москва тоже в этом списке

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Один ставропольский город вошел в десятку городов, где можно забронировать жилье за 500 рублей в сутки в этом году. Подборку сделал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В Пятигорске возможно разместиться в мини-отеле за 500 рублей в день. Цены и того ниже предлагают в Сочи и Геленджике в Краснодарском крае, в Евпатории, Феодосии в Республике Крым и городе Севастополь.

В рейтинге также Симферополь, Красноярск, Москва и Екатеринбург.

Стоит заметить, что речь не идет о хостелах и гостевых домах, сообщает минтуризма СК.

ИСТОЧНИК KP.RU