Пятигорск вошел в число 10 городов, где можно жить на 500 рублей в день
Как ни странно, но Москва тоже в этом списке
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Один ставропольский город вошел в десятку городов, где можно забронировать жилье за 500 рублей в сутки в этом году. Подборку сделал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
В Пятигорске возможно разместиться в мини-отеле за 500 рублей в день. Цены и того ниже предлагают в Сочи и Геленджике в Краснодарском крае, в Евпатории, Феодосии в Республике Крым и городе Севастополь.
В рейтинге также Симферополь, Красноярск, Москва и Екатеринбург.
Стоит заметить, что речь не идет о хостелах и гостевых домах, сообщает минтуризма СК.
ИСТОЧНИК KP.RU