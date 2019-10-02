Турпоток Ставрополья увеличился на 8,3%

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-02T16:45:19+03:00

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В Ставропольский край прибыло на 8,3 % туристов больше, чем в прошлом году. Итоги за январь-август 2019 года огласили в Минтуризма. Лечились и отдыхали на Ставрополье почти 987 тыс человек. В том числе 700 тысяч человек приехали на КМВ.

Такие показатели связывают с тем, что отдых за границей теперь обойдется дороже в среднем на 11%. Цена поездки в Грецию увеличилась на 21,5%, в Тунис — на 6%. Ставропольский край относится к туристам лояльно. Например в Пятигорске можно остановиться в мини-отеле за 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU