Тина Канделаки высказалась о представителях кавказкой национальности

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-02T17:02:52+03:00

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«Люблю и уважаю!»: знаменитая ведущая Тина Канделаки рассказала о своем отношении к осетинам, сняв видеообращение, пишет "Победа 26". Женщина рассказала, что в ее окружении было много представителей этой национальности и обо всех них у Тины приятные впечатления. А своим любимым боксером знаменитость назвала Мурата Гассиева: «Он очень классный». Хотя Канделаки отметила, что спортсмен наполовину грузинских кровей.

Тина Канделаки высказалась об осетинах.

ИСТОЧНИК KP.RU