Тина Канделаки высказалась о представителях кавказкой национальности
Свое послание звезда сняла на видео
Тина КанделакиФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Люблю и уважаю!»: знаменитая ведущая Тина Канделаки рассказала о своем отношении к осетинам, сняв видеообращение, пишет "Победа 26". Женщина рассказала, что в ее окружении было много представителей этой национальности и обо всех них у Тины приятные впечатления. А своим любимым боксером знаменитость назвала Мурата Гассиева: «Он очень классный». Хотя Канделаки отметила, что спортсмен наполовину грузинских кровей.
Тина Канделаки высказалась об осетинах.
ИСТОЧНИК KP.RU