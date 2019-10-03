2019-10-03T09:52:24+03:00
Происшествия

Авария с тремя пострадавшими произошла в Ставрополе

Столкнулись «Волга» и «БМВ»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Трое пострадали в аварии на перекрестке улице Лермонтова и Льва Толстого в Ставрополе днем 2 октября. Столкнулись «Волга» с «БМВ». Оба водителя уверяют, что двигались на «зеленый» сигнал светофора. Водителям и пассажиру иномарки понадобилась помощь врачей. «Волгой» управлял пенсионер, а 20-летний водитель «БМВ» за рулем только 2 года.

Госавтоинспекторы устанавливают, кто из двоих поехал на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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