Авария с тремя пострадавшими произошла в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-03T09:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое пострадали в аварии на перекрестке улице Лермонтова и Льва Толстого в Ставрополе днем 2 октября. Столкнулись «Волга» с «БМВ». Оба водителя уверяют, что двигались на «зеленый» сигнал светофора. Водителям и пассажиру иномарки понадобилась помощь врачей. «Волгой» управлял пенсионер, а 20-летний водитель «БМВ» за рулем только 2 года.

Госавтоинспекторы устанавливают, кто из двоих поехал на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU