Авария с тремя пострадавшими произошла в Ставрополе
Столкнулись «Волга» и «БМВ»
Фото: УИГБДД по СК
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Трое пострадали в аварии на перекрестке улице Лермонтова и Льва Толстого в Ставрополе днем 2 октября. Столкнулись «Волга» с «БМВ». Оба водителя уверяют, что двигались на «зеленый» сигнал светофора. Водителям и пассажиру иномарки понадобилась помощь врачей. «Волгой» управлял пенсионер, а 20-летний водитель «БМВ» за рулем только 2 года.
Госавтоинспекторы устанавливают, кто из двоих поехал на запрещающий сигнал светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU