Сотрудник колонии на Ставрополье собирал дань за «пятизвездочную» тюремную камеру

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-03T10:03:53+03:00

И продавал заключенным их же телефоны

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Бывший сотрудник УФСИН на Ставрополье обвиняется в вымогательстве и превышении должностной полномочий.

Александр Ковалев работал заместителем начальника отдела безопасности колонии № 6. Следствие установило, что с апреля по октябрь прошлого года он заставлял заключенных платить ему под угрозой помещения в одиночную камеру. Кроме того, мужчина продавал осужденным их же телефоны. Другой преступивший закон заплатил Ковалеву 14 тысяч рублей, чтобы его наказание не ужесточили.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU