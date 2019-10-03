Сотрудник колонии на Ставрополье собирал дань за «пятизвездочную» тюремную камеру
Бывший сотрудник УФСИН на Ставрополье обвиняется в вымогательстве и превышении должностной полномочий.
Александр Ковалев работал заместителем начальника отдела безопасности колонии № 6. Следствие установило, что с апреля по октябрь прошлого года он заставлял заключенных платить ему под угрозой помещения в одиночную камеру. Кроме того, мужчина продавал осужденным их же телефоны. Другой преступивший закон заплатил Ковалеву 14 тысяч рублей, чтобы его наказание не ужесточили.
Следователи завершили расследование уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU