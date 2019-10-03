В Чечне официально объявят войну вейперам, но не всем сразу
Парламент Чечни 3 октября рассмотрит законопроект об ограничении продажи и использования электронных сигарет в республике. Пока что предлагают запретить продавать продукцию несовершеннолетним.
- Законопроектом устанавливается запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей для них и устройств нагревания табака, - сказано в сообщении пресс-службы законодательного собрания.
Также законопроект запретит использовать электронные сигареты в транспорте и учреждениях.
Напомним, с идеей запретить курить вейп выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже его настрой подхватили жители региона, вышедшие на шествие.
ИСТОЧНИК KP.RU