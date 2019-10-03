В Чечне официально объявят войну вейперам, но не всем сразу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-03T11:36:19+03:00

В Чечне официально объявят войну вейперам, но не всем Фото: СОЦСЕТИ

В парламент республики внесли законопроект об ограничении продажи электронных сигарет

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Парламент Чечни 3 октября рассмотрит законопроект об ограничении продажи и использования электронных сигарет в республике. Пока что предлагают запретить продавать продукцию несовершеннолетним.

- Законопроектом устанавливается запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей для них и устройств нагревания табака, - сказано в сообщении пресс-службы законодательного собрания.

Также законопроект запретит использовать электронные сигареты в транспорте и учреждениях.

Напомним, с идеей запретить курить вейп выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже его настрой подхватили жители региона, вышедшие на шествие.

ИСТОЧНИК KP.RU