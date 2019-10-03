Вячеслав Битаров о реализации нацпроектов в республике: «Все средства должны быть освоены вовремя»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-03T12:36:02+03:00

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Более одного миллиарда рублей направляются по каждому из трех нацпроектов - «Образование», «Здравоохранение» и «Демография».

- Реализуемые мероприятия нужно рассматривать с одной практической позиции - каким образом проекты повлияют на повышение качества жизни людей, и в чем будет заключаться эффект от вложения средств в различные направления, - нацелил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров членов Совета по экономике и конкурентной политике.

В составе совета - руководители общественных формирований, представители банковского и предпринимательского сообщества. Впервые, как было в отмечено в выступлении министра экономического развития РСО - Алания Казбека Томаева, выделяются значительные ассигнования на детское здравоохранение.

Если в 2017 году на эти цели направлялись 400 млн рублей, то в прошлом году финансирования не было, а в текущем сумма средств составила 800 млн рублей. Серьезные изменения происходят в области господдержки малого и среднего бизнеса, и в этом году объем финансовой помощи составит 170 млн рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2017 году.

Кроме того, как уточнил министр, благодаря активному участию в конкурсе федерального уровня, в республику поступят еще 36 млн рублей. Капремонт проводится в республиканском бизнес-инкубаторе, и здесь общая сумма вложений достигает 40 млн рублей. В декабре произойдет событие, способное повлиять на настроение предпринимателей - планируется открыть центр «Мой бизнес», который предоставит широкий спектр услуг.

Появится возможность увеличить с 3 до 5 млн рублей сумму займов, предоставляемых фондом микрофинансирования под 6,5 % годовых. В части капитализации существенно прибавил фонд кредитных гарантий - общий объем финансовых средств составляет 70 млн рублей. Комментируя ситуацию, глава республики заострил внимание членов Совета на широкой разъяснительной и информационной работе с бизнесом - важно, чтобы предприниматели знали о мерах поддержки и пользовались существующими механизмами.

- Задача состоит в том, чтобы полностью довести средства до бизнеса, исключив при этом все бюрократические проволочки. Именно поэтому был создан и действует Попечительский совет при указанных фондах. На заседаниях этого органа и будет происходить распределение средств, и мы намерены детально отслеживать ситуацию от поступления заявки на получение помощи до ее практического предоставления. Нужно наладить работу в этом направлении и не создавать препятствий для тех, кто нуждается в поддержки государства и готов этой поддержкой эффективно воспользоваться, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Что касается подрядных организаций, которые в рамках нацпроектов возводят новые здания и сооружения, занимаются ремонтом социально важных объектов, глава республики обратил внимание на важность своевременного освоения средств. По его данным, помимо средств по нацпроектам, в республику поступили субсидии по различным федеральным программам, и общая сумма составляет более 13 млрд рублей - это один из лучших показателей среди российских регионов в расчете на душу населения.

- Есть примеры недобросовестного отношения подрядчиков, когда не осваиваются выделенные средства и срываются сроки сдачи объектов. На несколько месяцев затянулась сдача в эксплуатацию после проведенной реконструкции Ардонской районной больницы. Даты открытия постоянно переносятся, и в конечном итоге страдают люди, которые ждут этой больницы. Лечебно-профилактическое учреждение не работает, и, если говорить с экономической точки зрения, нет объемов оказания медицинской помощи, не поступают финансовые средства. Но если сегодня мы говорим о безработице, то почему не заканчивается строительство данного объекта, и почему никто не работает на площадке, чтобы сдать больницу? Все это требует детального изучения, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

ИСТОЧНИК KP.RU