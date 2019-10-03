Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-03T14:24:05+03:00

Казбек Коков год руководил республикой в качестве исполняющего обязанности главы региона Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Парламент КБР избрал главой региона 46-летнего Казбека Кокова. До этого он уже год руководил республикой в качестве исполняющего обязанности главы региона. За его кандидатуру проголосовали 70 депутатов, решение принято единогласно.

Прямые выборы главы региона в КБР были отменены в 2014 году. Глава республики избирается парламентом сроком на пять лет.

26 сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил советника управления президента РФ по внутренней политике Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы КБР.

На этой должности 45-летний Казбек Коков сменил своего однофамильца, 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с декабря 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU