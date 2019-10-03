Трехмерную стрекозу нарисуют лучшие российские граффитисты на здании Железноводска
Недавно они превратили многоэтажку в небо
Скоро уличные художники нарисуют гигантскую стрекозу
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В Железноводске известные российские мастера уличного искусства расписывают шедеврами здания. Одна из многоэтажек стала холстом для объемных облаков на фоне чистого голубого неба, а скоро граффитисты нарисуют поле и трехмерную стрекозу. Команда «Graffiti Russia» работает над огромными картинами вручную. Они же расписывали новый парк курорта «Комсомольская поляна», пишет «Московский комсомолец»- Северный Кавказ.
ИСТОЧНИК KP.RU