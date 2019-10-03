В минздраве прокомментировали видео с пьяным гинекологом на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-03T17:53:37+03:00

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В широкий доступ попало видео, снятое в больнице Советского округа, где врач-гинеколог матерится на пациентку. Женщина, которая опубликовала видео, заявила, что врач был мертвецки пьян.

В региональном минздраве дали по этому поводу комментарий, пояснив, что случай произошел в июне 2019 и во внерабочее время врача. Это означает, что профессиональная деятельность героя ролика тут не причем. Однако проверка проведена была и объяснительные написаны. За нетрезвое состояние в стенах учреждения мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности.

Пьяный гинеколог обматерил пациентку на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU