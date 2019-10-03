Забирали пенсии умерших: в Северной Осетии раскрыто крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-03T19:10:51+03:00

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7 жителей Северной Осетии завладели шестью миллионами рублей Пенсионного фонда. В составе преступной группы злоумышленники, в том числе работники фонда, зарабатывали на давно отошедших в мир иной гражданах. Они забирали чужие пенсии в банке по липовым доверенностям.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, рассказали в МВД по Республике. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU