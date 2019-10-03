Студент в Дагестане пырнул ножом в спину одногруппника
Так он отомстил за бесконечные шутки
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В дагестанском городе Избербаш студент ударил сокурсника ножом в спину за обидные слова. Молодой человека как обычно пришел на пары, пока молодежь входила в помещение аудитории кто-то пырнул его ножом в спину. С ранениями спины парня доставили в больницу. Задержан 21-летний студент. Как оказалось, парни конфликтовали. Пострадавший регулярно подшучивал над одногруппником, а накануне студенты не поделили стул.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU