2019-10-03T22:39:48+03:00
Происшествия

«Шлёпнул по попе и поцеловал»: в Махачкале физрук домогался до ученицы

Девочка рассказала обо всем маме
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К школьнице пристал 70-летний физрукК школьнице пристал 70-летний физрукФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Махачкале школьного учителя физкультуры могут привлечь к уголовной ответственности за приставания к школьнице.

В интернете ходят легенды о развратных, нахальных учителях физкультуры, которые пристают к красивым ученицам. В Махачкале эти истории получили реальное подтверждение. Шестиклассницу оставили убираться в спортивном зале после уроков. Девочка была шокирована, когда сзади её поцеловал мужчина. Девочка попыталась вырваться, но тогда крепкая рука пожилого учителя оказалась на ягодицах школьницы.

К счастью, шестиклассница смогла сбежать. А вечером рассказала обо всём родителям, которые и забили тревогу. Учитель дал признательные показания и уверяет, что его «бес попутал». Стаж физрука — 42 года, и в школе уверяют, что ничего подобного за ним раньше не замечалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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