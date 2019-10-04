2019-10-04T09:46:17+03:00
Общество

В Ставрополе наградили лучших учителей

Владимиров вручил медаль «За доблестный труд» педагогу Прасковейского агротехнологического техникума
Полина ШАПОШНИКОВА
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В ставропольском ДДТ прошло награждение лучшие учителей края в честь их профессионального праздника. В зале собрались педагоги школ, техникумов, воспитатели. Виновников торжества поздравил губернатор края Владимир Владимиров. Он сравнил педагогов с родителями, которые многое вкладывают в детей, многое им прощают.

Глава региона вручил заместителю директора по учебно-воспитательной работе Прасковейского агротехнологического техникума Марине Писанка медаль «За доблестный труд» третьей степени. Еще ряд учителей получили заслуженные награды из рук представителей власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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