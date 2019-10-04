В Ставрополе наградили лучших учителей
В ставропольском ДДТ прошло награждение лучшие учителей края в честь их профессионального праздника. В зале собрались педагоги школ, техникумов, воспитатели. Виновников торжества поздравил губернатор края Владимир Владимиров. Он сравнил педагогов с родителями, которые многое вкладывают в детей, многое им прощают.
Глава региона вручил заместителю директора по учебно-воспитательной работе Прасковейского агротехнологического техникума Марине Писанка медаль «За доблестный труд» третьей степени. Еще ряд учителей получили заслуженные награды из рук представителей власти.
ИСТОЧНИК KP.RU