Ставропольцев просят помочь найти человека с усами

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-04T10:06:47+03:00

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Ставропольцев просят помочь в поиске безвестно исчезнувшего 47-летнего Рашадана Меликова. 16 июля днем прошлого года он пьяным работа около одного из домов на улице Центральной в селе Широкоис Иссинского района Пензенской области. А вечером он уже исчез и до сих пор о нем ничего не известно. На вид мужчине около 50 лет он невысокого роста, с черными короткими волосами, носит усы. В день ухода был одет в черную майку, серые брюки и обут в черные сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Меликова, просят сообщить об этом следствию по телефонам 8(8412) 36-17-02, 8(841-40)2-54-30, или в полицию по телефонам 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU