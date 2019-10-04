На Ставрополье женщина зарезала любовницу гражданского мужа
Она застала голубков в одном из сельских домов и не сдержалась
Панченко
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Жительница Изобильного убила любовницу своего мужчины.
27-летняя Галина Панченко ночью 24 ноября прошлого года застала своего возлюбленного, с которым они вместе жили, в доме любовницы. Он развлекался в апартаментах жительницы поселка Передового. Обманутая женщина ворвалась в дом и два раза ударила кухонным ножом любовницу. Та умерла от полученных ран на месте.
Панченко приговорили к 8 годам колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU