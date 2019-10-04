Ставропольский бизнесмен взял 10 млн кредита по липовым документам

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-04T15:11:26+03:00

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Экс-руководитель одного из КФХ на Ставрополье подозревается в мошенничестве в сфере кредитования. ИП обратился в банк, чтобы получит 10 млн рублей на закупку животных. В кредитное учреждение он предоставил ложные сведения о своем финансовом положении. В итоге выплатить кредит мужчина не смог и был вынужден распродавать скот, более 1500 овец. Но эти деньги он направил не на погашение долга, а потратил. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU