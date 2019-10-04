Студент в Ставрополе припарковал авто в сквере

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-04T15:20:19+03:00

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После снимка в соцсетях из рубрики «Боги парковки» в Ставрополе выписали штраф студенту, сообщает "Ставропольская правда". 22-летний парень, обучающийся в одном из вузов города, припарковал автомобиль на территории сквера по улице Тухачевского. Горожане, само собой, сфотографировали вопиющее нарушение и опубликовали в соцсетях.

Госавтоинспекторы заинтересовались произошедшим, вычислили виновника. Ему грозит штраф до 1000 рублей, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU