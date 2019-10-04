2019-10-04T15:36:08+03:00
Происшествия

Женщина в КЧР печатала дома на цветном принтере деньги

Ими она затем расплачивалась в магазине
Полина ШАПОШНИКОВА
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В КЧР 49-летняя женщина решила, что с помощью цветного принтера может разбогатеть.

Она распечатала у себя дома фальшивые купюры достоинством 2 тысячи рублей и они пошли в оборот. В сентябре хозяйка одного из магазинов заявила в полицию, что девушка расплатилась в магазине, а после ее ухода подлинность купюры вызвала сомнение. Еще два заявления подобного содержания поступили от других продавщиц в магазинах Карачаевска.

Возбуждены 3 уголовных дела за «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», сообщили в ГУ МВД РФ по КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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