В Ставрополе змея атаковала машину

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-04T16:31:56+03:00

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Владелец белой «Приоры» в Ставрополе обнаружил черную змею у себя на автомобиле рядом с пассажирской дверью и снял зрелище на видео, пишет «Победа 26». Животное явно хотело пролезть в салон, извиваясь в поисках щели.

Шокированные горожане, посмотрев видео, предложили владельцу продавать автомобиль: «Я уже на Авито выставила бы машину». Другие подшучивали: «Теперь это её машина»

Самые трезво мыслящие предположили , что змея просто искала теплое место.

Змея ползает по машине в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU