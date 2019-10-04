В Ставрополе змея атаковала машину
Черное пресмыкающееся ползало по пассажирской двери
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Владелец белой «Приоры» в Ставрополе обнаружил черную змею у себя на автомобиле рядом с пассажирской дверью и снял зрелище на видео, пишет «Победа 26». Животное явно хотело пролезть в салон, извиваясь в поисках щели.
Шокированные горожане, посмотрев видео, предложили владельцу продавать автомобиль: «Я уже на Авито выставила бы машину». Другие подшучивали: «Теперь это её машина»
Самые трезво мыслящие предположили , что змея просто искала теплое место.
Змея ползает по машине в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU