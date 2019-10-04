Фестиваль косплея в Ставрополе пройдет под лекции резидентов Сколково

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-04T17:30:13+03:00

Будут говорить о карьере и искусстве

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В Ставрополе в «Лофте» 12 октября пройдет фестиваль Green Geek Fest, пишет NewsTracker. В программе выступления резидентов Сколково Дарьи Варламовой, редактора «Атласа новых профессий», Геворга Бледжянца, гендиректора исследовательской компании «Соцмедика».

Тематика — карьера, искусство, технологии.

Этот же день станет праздником для косплееров. В развлекательной зоне будут организованы выставка комиксов, уроки по робототехнике, виртуальная реальность.

ИСТОЧНИК KP.RU