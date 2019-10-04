«Пошути мне ещё тут»: Дагестанский студент не поделил стул с одногруппником и изрезал его

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-04T17:45:12+03:00

Студент обиделся на однокурсника и напал на него с ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Балагур постоянно шутил над парнем, он затаил обиду и решил отмстить

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Студент-одиночка изрезал своего слишком весёлого одногруппника. Молодые люди не поделили стул и поссорились из-за постоянных шуток.

— История произошла в одном из учебных заведений Избербаша, — рассказала «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева. — У подозреваемого на протяжении долгого времени были неприязненные отношения с жертвой. Всё из-за шуток и подколов. А за день до инцидента они не поделили стул, начали драться. Пришлось разнимать преподавателям, публично мирить их.

Ненависть оказалась сильнее. На следующий день всеобщий любимец, как ни в чём не бывало пришёл учиться. Но, когда он входил в аудиторию в толпе студентов, на его спину посыпались удары ножа.

— Потерпевший был доставлен в городскую больницу. Нападавшего задержали полицейские. Подозреваемый — 21-летний житель села Новокаякент Каякентского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала собеседница «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU