2019-10-04T17:45:12+03:00
Происшествия

«Пошути мне ещё тут»: Дагестанский студент не поделил стул с одногруппником и изрезал его

Балагур постоянно шутил над парнем, он затаил обиду и решил отмстить
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Студент обиделся на однокурсника и напал на него с ножомСтудент обиделся на однокурсника и напал на него с ножомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Студент-одиночка изрезал своего слишком весёлого одногруппника. Молодые люди не поделили стул и поссорились из-за постоянных шуток.

— История произошла в одном из учебных заведений Избербаша, — рассказала «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева. — У подозреваемого на протяжении долгого времени были неприязненные отношения с жертвой. Всё из-за шуток и подколов. А за день до инцидента они не поделили стул, начали драться. Пришлось разнимать преподавателям, публично мирить их.

Ненависть оказалась сильнее. На следующий день всеобщий любимец, как ни в чём не бывало пришёл учиться. Но, когда он входил в аудиторию в толпе студентов, на его спину посыпались удары ножа.

— Потерпевший был доставлен в городскую больницу. Нападавшего задержали полицейские. Подозреваемый — 21-летний житель села Новокаякент Каякентского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала собеседница «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не уследивший за Теховым инспектор УФСИН заподозрен в халатности
Ингушских правоохранителей заподозрили в халатности после побега обвиняемого из-под конвоя
Видео: В Дербенте приняли на работу робота
Дагестанская спортсменка вошла в число лучших регбистов десятилетия в мире
Тело утопленника вытащили из пруда на Ставрополье
Фестиваль косплея в Ставрополе пройдет под лекции резидентов Сколково
Дом для сирот рассыпался на глазах: на Ставрополье осудят подрядчика
В Ставрополе змея атаковала машину
Нелегальный коньячный завод ликвидировали в КБР
Женщина в КЧР печатала дома на цветном принтере деньги
Студент в Ставрополе припарковал авто в сквере
Ставропольский бизнесмен взял 10 млн кредита по липовым документам
В Изобильном откроют первую в крае площадку для детей-инвалидов