Дагестанская спортсменка вошла в число лучших регбистов десятилетия в мире

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-04T17:51:43+03:00

Байзат Хамидова – единственная в России регбистка, у которой 6 золотых медалей чемпионата Европы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Байзат Хамидова – единственная в России регбистка, у которой 6 золотых медалей чемпионата Европы

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Авторитетное интернет-издание Scrumqueens.com включило российскую спортсменку из Дагестана Байзат Хамидову в символическую сборную по регби-7 по итогам десятилетия.

Всего в состав символической сборной из 12 человек вошли четыре представительницы Новой Зеландии, две канадки, две россиянки, а также спортсменки из Австралии Испании, Франции, Нидерландов.

Помимо Байзат Хамидовой из России в топ-список вошла ее партер по сборной Надежда Кудинова.

Сама Байзат Хамидова является единственной в России регбисткой, у которой 6 золотых медалей чемпионата Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU