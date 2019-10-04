Дагестанская спортсменка вошла в число лучших регбистов десятилетия в мире
Авторитетное интернет-издание Scrumqueens.com включило российскую спортсменку из Дагестана Байзат Хамидову в символическую сборную по регби-7 по итогам десятилетия.
Всего в состав символической сборной из 12 человек вошли четыре представительницы Новой Зеландии, две канадки, две россиянки, а также спортсменки из Австралии Испании, Франции, Нидерландов.
Помимо Байзат Хамидовой из России в топ-список вошла ее партер по сборной Надежда Кудинова.
Сама Байзат Хамидова является единственной в России регбисткой, у которой 6 золотых медалей чемпионата Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU