2019-10-04T18:17:19+03:00
Общество

Видео: В Дербенте приняли на работу робота

Он будет экскурсоводом
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дербенте приняли на работу роботаВ Дербенте приняли на работу роботаФото: СОЦСЕТИ
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Технологии приходят даже в древнейшие точки мира. Теперь в Дербенте появился первый официальный работник-робот. Его зовут Мамед, и он будет проводить экскурсии.

- Ас-салам алейкум, уважаемые жители и гости древнего города Дербента! - приветствует на входе посетителей музея-заповедника робот.

Жители Дербента в восторге от новинки. Пользователей сети тоже радует такой робот. О зарплате пока ничего не известно, но в интернете шутят, что Мамеду будут платить киловаттами.

Робот Мамед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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