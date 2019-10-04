Видео: В Дербенте приняли на работу робота

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-04T18:17:19+03:00

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Технологии приходят даже в древнейшие точки мира. Теперь в Дербенте появился первый официальный работник-робот. Его зовут Мамед, и он будет проводить экскурсии.

- Ас-салам алейкум, уважаемые жители и гости древнего города Дербента! - приветствует на входе посетителей музея-заповедника робот.

Жители Дербента в восторге от новинки. Пользователей сети тоже радует такой робот. О зарплате пока ничего не известно, но в интернете шутят, что Мамеду будут платить киловаттами.

Робот Мамед.

ИСТОЧНИК KP.RU