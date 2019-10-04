Пожар сорвал репетицию в театре оперы и балета во Владикавказе

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-04T19:35:38+03:00

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В театре оперы и балета во Владикавказе 4 октября загорелся чердак. Спасатели эвакуировали из здания около 400 человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Также в ведомстве уточнили, пожар возник из-за короткого замыкания в люстре. Спасатели выехали по третьему рангу, так как это социально значимый объект.

В момент пожара в театре находились артисты, которые репетировали предстоящий спектакль. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU