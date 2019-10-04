2019-10-04T19:29:03+03:00
Общество

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ессентуках одевают в яркие цвета

Главная спортивная стройка города-курорта готова на 77 процентов
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Погожие дни начала октября здесь используют для завершения облицовки здания, окончания кровельных работ и благоустройства. Также дожди могут помешать земляным работам по укладке коммуникаций.

- У нас в работе сейчас все три этажа и прилегающая территория. Самое трудное уже позади, объект принял внешнюю и внутреннюю форму. Уже четко обозначены залы, раздевалки, технические помещения, - рассказал руководитель подрядной организации Виктор Борисенко.

Завершены работы по прокладке гидроветрозащитной мембраны, на них теперь укладываются яркие облицовочные кассеты. Одновременно идут работы по внутренней отделке, 1-й этаж уложен плиткой, проведена стяжка. Здесь будут расположены 4 входа, охрана, раздевалки, буфет и зал игровых видов спорта. Его трибуны будут вмещать 400 человек. Идет установка витражных окон, они будут работать от пульта. Коммуникации готовы на 80%.

Через неделю будет готова электрика 2-го этажа. На объекте трудятся около полусотни специалистов. На 3-м этаже идет установка перегородок, звукоизоляции - здесь будут расположены 2 тренажерных зала и подсобные помещения. Спортивный комплекс занимает площадь около 3 тыс. кв. метров.

Особая гордость - приточно-вытяжная вентиляция, аналогов этой системы нет на КМВ. Она обеспечивают одновременный приток и вытяжку воздуха в пространстве. На днях на объект завезут котельную, сейчас к ней прокладывают коммуникации. На территории полным ходом идет благоустройство - здесь разобьют газоны, высадят деревья, обустроят автостоянку. Двор будет уложен плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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