Результат матча «Уфа» – «Ахмат» 5 октября 2019 года: хозяева с минимальным счётом победили в матче 12 тура РПЛ

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-05T14:33:34+03:00

С новым тренером грозненцы смогли добиться положительного результата результат в матче «Уфа» – «Ахмат»

Изменить размер текста: A A

Результат матча «Уфа» – «Ахмат»: первая встреча под руководством Игоря Шалимова закончилась минимальной победой для гостей. Грозненский клуб одолел соперника благодаря единственному голу Вилькера Анхеля. Венесуэлец забил мяч на 9 минуте встречи с подачи полузащитника Олега Иванова.

Грозненская команда поднялась на 11 строчку с 12 очками. Интересно, что уфимский клуб расположился гораздо выше своих оппонентов — несмотря на поражение, он остался на 6-м месте с 15 очками.

Напомним, что Шалимов возглавил грозненцев 30 сентября, после отставки Рашида Рахимова. Игра команды при предыдущем наставнике явно не соответствовала ожиданиям руководства, которое перед началом сезона ставило задачу попадания в еврокубковую зону.

ИСТОЧНИК KP.RU