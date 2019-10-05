На Ставрополье будут судить любителя овец
На Ставрополье под следствие попал 22-летний любитель овец, решивший ночью украсть трёх животных из загона в соседнем селе. Наутро хозяйка написала заявление в полицию и преступника нашли.
— При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 22-летний ранее судимый житель соседнего села Александрия, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В результате овцекрад во всём сознался. Двух баранов и овечку вернули хозяйке, а на парня возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU