На Ставрополье будут судить любителя овец

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-05T16:21:02+03:00

Мужчина украл двух баранов и овцу у жительницы соседней деревни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина украл двух баранов и овцу

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье под следствие попал 22-летний любитель овец, решивший ночью украсть трёх животных из загона в соседнем селе. Наутро хозяйка написала заявление в полицию и преступника нашли.

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 22-летний ранее судимый житель соседнего села Александрия, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В результате овцекрад во всём сознался. Двух баранов и овечку вернули хозяйке, а на парня возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU