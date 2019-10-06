Рамзан Кадыров вернул Грозному награду времен СССР
Рамзан Кадыров прикрепил к флагу города Грозный советскую награду Орден красного знамени. Глава республики сделал это во время мероприятий, посвященных Дню города 5 октября.
– В годы боевых действий в 1995–1996 годах орден был утрачен. Мы провели огромную работу по его поиску и наши усилия увенчались успехом. Награду город получил ещё в 1924 году постановлением Президиума ВЦИК. Грозный стал вторым городом, получившим эту награду, после Ленинграда, – поделился Рамзан Кадыров на своей личной странице в соцсети.
В этот же день в чеченской столице вручили ключи от квартир 30 малоимущим семьям из Грозного.
ИСТОЧНИК KP.RU