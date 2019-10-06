В Дагестане начнут оперировать поросят

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-06T10:55:18+03:00

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В Дагестанском государственном медицинском университете откроют учебную операционную, где ординаторы, начинающие врачи и студенты будут работать с поросятами.

Как сообщил ректор вуза, в операционном есть камеры, экраны, благодаря чему аудитория может наблюдать за операцией. А что касается наиболее активных обучающихся, то они будут присутствовать на самих операциях.

Известно, что по строению, размерам и даже массе свиные органы практически идентичны человеческим. Например, свиное сердце почти полный аналог человеческого. Оно имеет такое же строение и весит лишь на 20 грамм больше, чем сердце человека.

ИСТОЧНИК KP.RU