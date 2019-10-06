«Я тебя ждала, ты не пришел»: Малышка расплакалась, потому что не смогла поздравить с днем рождения Кадырова

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-06T15:33:25+03:00

Маленькая Диана живет в Грозном и любит путешествовать с мамой

Пользователи сети успокоили малышку тем, что «как только Рамзан Кадыров увидит ее слезы, придет»

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В сети набирает обороты видео маленькой девочки, плачущей от того, что не смогла лично поздравить главу Чечни Рамзана Кадырова.

На кадрах белокурая Диана, стоя на праздничной площади, обращается к чеченскому лидеру:

– Рамзан, привет. Я тебя ждала, хотела тебя поздравить с днем рождения. Ты не пришел, – со слезами произносит малышка.

Ее перебивает голос за кадром, и девочка заканчивает обращение со словами: «Ахмат – сила».

Трогательное видео опубликовала мама Дианы на своей странице в соцсети.

– Целый день Диана ждала га главной площади Кадырова, чтобы поздравить с днем рождения. Так и не увидела. Еле домой увели, – прокомментировала молодая женщина.

В комментариях к этому видео пользователи сети успокоили малышку тем, что «как только Рамзан Кадыров увидит ее слезы, придет». Нашлись и те, кто посчитал, что «нельзя так использовать ребенка. Лучше бы в открытую попросили бы о помощи».

Впрочем, это не первое видеообращение маленькой Дианы. На личной страничке мамы девочки также опубликован ролик, где малышка, стоя рядом с мечетью, произносит: «Ахмат– сила».

ИСТОЧНИК KP.RU