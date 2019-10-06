Жители дагестанского села отравились водой из-под крана
Из-за острой кишечной инфекции в больницу поступили 12 человек. В основном, это дети
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Более 20 жителей дагестанского села Новый Викри отправились водой из-под крана. По данным медиков, из-за острой кишечной инфекции в больницу поступили 12 человек. В основном, это дети. Троим из них – нет и года.
По информации регионального Минздрава, все пациенты получают необходимое лечение. Тем временем в районе проводится эпидемиологическое расследование.
Первый зампредседателя правительства Дагестана, Анатолий Карибов поручил перекрыть воду, промыть трубы и провести дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU