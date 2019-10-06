Ливни, грозы и сильный ветер ждут жителей Ставрополя 7 октября

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-06T18:50:24+03:00

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По данным краевого Гидрометцентра, в Ставрополе этой ночью прогнозируется +7°, +9°. Ожидается сильный дождь, ветер: северо-западный, 13-15 м/с.

Утром 7 октября в Ставрополе также прогнозируются дожди. Днем ожидается до +13°, +15°. Ветер: северо-западный – 12-14 м/с.

Напомним, в краевом центре 6 октября непогода принесла ряд неприятностей. Так, в Юго-Западном районе краевого центра, на пересечении улиц Тухачевского- Ворошилова прорвало канализационную трубу. А на проспекте Октябрьской революции из-за сильного ветра упало большое дерево. От тяжести рухнувших веток погнулись два фонарных столба.

ИСТОЧНИК KP.RU