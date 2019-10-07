Зарплаты в СКФО в 2019 году одни из самых низких в стране

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-07T09:49:38+03:00

Ниже всех в рейтинге расположился Черкесск, за ним только город Шахты

Изменить размер текста: A A

РИА Рейтинг составил список российских городов по уровню зарплат в 2019 году, и Ставрополь занимает самую выгодную позицию по сравнению со всем Северным Кавказом. Краевой центр на 79 месте со среднемесячной зарплатой 32, 4 тыс рублей. На нее в регионе можно позволить себе 1, 75 стандартного потребительского набора.

С 92 по 94 строчки рейтинга занимают столицы Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии: Грозный, Махачкала и Нальчик, где средние зарплаты в этом году варьируются от 30, 3 до 28, 2 тыс рублей. На них жители могут позволить разгуляться на 1,5 стандартного потребительского набора

А на 99 месте находится столица Карачаево-Черкесии Черкесск с одной из самых низких зарплат первого полугодия 2019 года — 26, 4 тыс рублей. Это 1,49 стандартного потребительского набора.

Ожидаемо возглавляет таблицу Москва со средней зарплатой 96,9 тыс рублей, которой хватит почти на 4 потребительского набора. Южно-Сахалинск и Салехард замыкают тройку городов, где в этом году самые высокие зарплаты в стране, 90, 6 и 88 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU