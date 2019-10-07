На Ставрополье из-за пенсионера, выехавшего на «встречку», пострадали 2 человека

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-07T10:04:43+03:00

К тому же, у него были просроченные права

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В селе Солдато-Александровском Советского округа два человека пострадали в столкновении двух автомобилей. 6 октября на улице Шоссейной около 18:30 водитель «Мазды Капелла» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093». Водитель с пассажиром иномарки попали в больницу с травмами. Управлял «Маздой» 69-летний пенсионер, у которого просрочены права. Идет проверка по аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU