В родном селе чемпиона Хабиба Нурмагомедова построят спорткомплекс и гостиницу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-07T10:11:05+03:00

Воздух в этом селении обладает целебными свойствами

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Премьер-министр Дагестана Артем Здунов посетил село Сильди – малую родину прославленного спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Там в 2020 году начнут строить спортивно- оздоровительный и гостиничный комплексы.

Селение Сильди находится в экологически чистой местности, у подножия горы, где протекает река Сильдинка. Вблизи расположены источники термальных и минеральных вод лекарственного значения.

Сообщается, что природа этого края уникальна, воздух обладает целебными свойствами.

Что касается строительства самого спортивного комплекса, то его построят на средства федерального (80%) и республиканского (20%) бюджетов. А вот гостиничный комплекс возведут на частные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU