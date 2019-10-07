В родном селе чемпиона Хабиба Нурмагомедова построят спорткомплекс и гостиницу
Премьер-министр Дагестана Артем Здунов посетил село Сильди – малую родину прославленного спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Там в 2020 году начнут строить спортивно- оздоровительный и гостиничный комплексы.
Селение Сильди находится в экологически чистой местности, у подножия горы, где протекает река Сильдинка. Вблизи расположены источники термальных и минеральных вод лекарственного значения.
Сообщается, что природа этого края уникальна, воздух обладает целебными свойствами.
Что касается строительства самого спортивного комплекса, то его построят на средства федерального (80%) и республиканского (20%) бюджетов. А вот гостиничный комплекс возведут на частные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU