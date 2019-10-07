Водитель в Георгиевске врезался в фонарь и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-07T10:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Георгиевске поздно ночью в воскресенье в перевернутом автомобиле пострадал водитель. Он на «Пежо-407» двигался по улице Ленина с опасной скоростью и врезался в бордюрный камень и фонарный столб. Машина перевернулась. 27-летний мужчина был госпитализирован с травмой головы и переломом бедра. За последний месяц его не раз ловили на превышении скорости. Идет выяснение всех обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU