На Ставрополье осудили главу района и его сына за взяточничество

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-07T10:33:44+03:00

Правда требуемые суммы они так и не получили, но проворачивали и другие «семейные» незаконные дела

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На Ставрополье вынесли приговор экс-главе Левокумского района и его сыну за покушение на взяточничество.

Николай Напханюк с сентября 2014 по март 2015 не раз требовал взятку от исполнительного директора ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация» в размере 3 млн 800 тыс рублей. Он просил перечислить деньги за разрешение на строительство на счет ЗАО «Октябрьский», которому незаконно бесплатно предоставил в собственность «земли населенных пунктов» на 4,6 млн рублей.

5 февраля 2015 года гендиректор ЗАО, сын чиновника Евгений Напханюк, выступил как посредник в получении взятки, изготовив липовые финансовые документы, согласно которым у ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация» есть долг перед его организацией.

Документы были предоставлены Корпорации. Иначе чиновник грозил создать трудности при строительстве. Но директор компании, у которого вымогали деньги, обратился к правоохранителям.

Отцу суд назначил штраф 3, 5 млн рублей, лишив его права занимать определенные должности. Сын, Евгений Напханюк обязан выплатить полуторамиллионный штраф, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU