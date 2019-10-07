На Ставрополье начнут производить знаменитый кальвадос
В России этот напиток больше никто не производит
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Ставропольский винзавод «Прасковейское» начнет производство кальвадоса. Об этом журналистам сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова. Она добавила, что в России этот напиток больше никто не производит.
Купить кальвадос ставропольцы смогут уже в 2021 году. На заводе планируется производить около 5 тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.
Ранее ставропольский винзавод уже производил этот напиток, но около 10-ти лет назад прекратил из-за ориентации на коньяк.
ИСТОЧНИК KP.RU