184 водителя на Ставрополье лишены прав за пьянство

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-07T14:38:53+03:00

Один из них стал утверждать, что его споили полицейские, а он ни в чем не виноват

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На Ставрополе подвели итоги операции по поимке нетрезвых водителей. Возможность ездить на своем автомобиле потеряли 184 человека, у которых имелись все признаки опьянения. Еще 8 водителей сели пьяными за руль повторно.

Водитель одной из иномарок в Ставрополе совершал резкие маневры и на требования остановиться дал по газам.

Через пару минут погони 30-летнего нарушителя задержали. Оказалось, что у него не было прав. Их забрали за пьяную езду и вновь от мужчины разило алкоголем. На него надели наручники, после чего он стал утверждать, что его споили полицейские, а погони он не заметил. На мужчину заведено уголовное дело, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU