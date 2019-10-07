«Назвали наркоманкой и затолкали в машину»: Во Владикавказе лжеполицейские обокрали девушку

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-07T16:58:34+03:00

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Сотрудница одного из заведений быстрого питания Владикавказа во время перерыва решила выйти, подышать свежим воздухом. Прогулка девушки в районе улицы Веселая оказалась не такой уж и веселой.

Возле нее остановилась машина. Оттуда вышел парень и представился сотрудником уголовного розыска. Удостоверение «правоохранитель» не показал. Вместо этого предъявил девушке, что она делает закладки наркотиков.

После этого «полицейский» грубо приказал показать телефон, чтобы якобы убедиться, что она не фотографирует места закладок. Затем затолкал девушку в машину, где злоумышленники отобрали у жертвы гаджет и перевели через мобильное приложение все ее деньги. Только после этого лжеполицейские исчезли. Испуганная девушка обратилась в полицию лишь через сутки.

Злоумышленниками оказались двое жителей Владикавказа: 37 и 28 летние, ранее судимые за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчины.

Украденные у девушки деньги они потратили на покупку наркотиков. После их принятия они сели за руль колесить по городу, и их машина провалилась в яму. Против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU