Водитель автобуса в Ставрополе сбил женщину на «зебре»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-08T09:35:54+03:00

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Водитель автобуса в Ставрополе сбил пожилую женщину на пешеходном переходе днем 7 октября. Мужчина за рулем «ПАЗ» на улице Доваторцев не затормозил перед «зеброй» по которой на разрешающий сигнал светофора, по словам очевидцев, шла женщина. Ей понадобилась госпитализация. Автобусом управлял 60-летний местный житель, который не является злостным нарушителем ПДД. Идет проверка по факту аварии, степень ответственности участников устанавливается, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU