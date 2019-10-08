Ставрополец обокрал голубятню, спрятав птиц в пиджак

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-08T10:47:46+03:00

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В Георгиевском округе у мужчины украли голубей. Подозреваемым оказался 38-летний ранее судимый мужчина. В отделении полиции он дал признательные показания. Он рассказал, что зашел в чужой двор, так как калитка не была заперта, спрятал пять голубей в пиджак и скрылся. Затем позже вернулся еще за 6 голубями. Птиц мужчина продал, а деньги потратил. Ущерб составил 22 тысячи рублей. Дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU