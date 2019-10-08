2019-10-08T11:55:53+03:00
Спорт

Макгрегор вызвал Нурмагомедова на бой в Москве

К сообщению ирландец прикрепил несколько оскорбительных тегов
Андрей ЗОБОВ
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Конор жаждет провести реванш и вернуть внимание публики, потерянное после унизительного поражения от ХабибаКонор жаждет провести реванш и вернуть внимание публики, потерянное после унизительного поражения от ХабибаФото: REUTERS
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Скандальный ирландец и бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор бросил вызов дагестанцу Хабибу Нурмагомедову. Сообщение размещено в личном Твиттере бойца.

Чёрт, давай потанцуем, детка? — написал Макгрегор.

Ирландец мечтает вернуть внимание публики, и бой с заклятым врагом, остающимся в ранге чемпиона — лучшая возможность. Конору нужно, чтобы Хабиб согласился на схватку. Однако это не заставило спортсмена придержать язык. К предложению встретиться в Москве, Конор прикрепил оскорбительные хештеги «обделался в автобусе», «бегать и гадить одновременно».

Напомним, что в ночь на 7 октября 2018 года состоялся «бой века». Таким его видела публика, но оказалось, что силы оппонентов и близко не равны. Нурмагомедов размазал Макгрегора по октагону. В четвёртом раунде Конор сдался после удушающего приёма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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