Макгрегор вызвал Нурмагомедова на бой в Москве

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-08T11:55:53+03:00

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Скандальный ирландец и бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор бросил вызов дагестанцу Хабибу Нурмагомедову. Сообщение размещено в личном Твиттере бойца.

— Чёрт, давай потанцуем, детка? — написал Макгрегор.

Ирландец мечтает вернуть внимание публики, и бой с заклятым врагом, остающимся в ранге чемпиона — лучшая возможность. Конору нужно, чтобы Хабиб согласился на схватку. Однако это не заставило спортсмена придержать язык. К предложению встретиться в Москве, Конор прикрепил оскорбительные хештеги «обделался в автобусе», «бегать и гадить одновременно».

Напомним, что в ночь на 7 октября 2018 года состоялся «бой века». Таким его видела публика, но оказалось, что силы оппонентов и близко не равны. Нурмагомедов размазал Макгрегора по октагону. В четвёртом раунде Конор сдался после удушающего приёма.

ИСТОЧНИК KP.RU