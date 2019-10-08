Макгрегор вызвал Нурмагомедова на бой в Москве
Скандальный ирландец и бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор бросил вызов дагестанцу Хабибу Нурмагомедову. Сообщение размещено в личном Твиттере бойца.
— Чёрт, давай потанцуем, детка? — написал Макгрегор.
Ирландец мечтает вернуть внимание публики, и бой с заклятым врагом, остающимся в ранге чемпиона — лучшая возможность. Конору нужно, чтобы Хабиб согласился на схватку. Однако это не заставило спортсмена придержать язык. К предложению встретиться в Москве, Конор прикрепил оскорбительные хештеги «обделался в автобусе», «бегать и гадить одновременно».
Напомним, что в ночь на 7 октября 2018 года состоялся «бой века». Таким его видела публика, но оказалось, что силы оппонентов и близко не равны. Нурмагомедов размазал Макгрегора по октагону. В четвёртом раунде Конор сдался после удушающего приёма.
ИСТОЧНИК KP.RU