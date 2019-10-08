В Ставропольском крае стали меньше болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-08T12:13:29+03:00

За неделю пришло с характерными признаками в больницы на 8,6% меньше

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 27 сентября по 3 октября медицинская помощь понадобилась 11 654 жителям края с характерными признаками сезонных заболеваний.

По сравнению с предыдущей неделей заболевших стало на 8,6% меньше.

В то же время идет прививочная кампания против гриппа, вакцину получили 570 435 человек, в том числе 118 280 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU