2019-10-08T13:53:52+03:00
Происшествия

Водитель в Дагестане бросил умирать сбитую школьницу

Девочка умерла на месте
Антон ШАПОВАЛОВ
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Водитель в Дагестане бросил умирать сбитую школьницуВодитель в Дагестане бросил умирать сбитую школьницуФото: Соцсети
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Вечером в понедельник житель Дагестана на серебряной "ВАЗ-2114" сбил восьмиклассницу в селе Карчаг республики. После столкновения водитель тут же смылся, передает пресс-служба МВД по региону.

Девочка умерла на месте. Полицейские нашли водителя и задержали его. Им оказался 34-летний житель села Зизик.

- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация предварительная, - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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